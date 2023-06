Jirō Taniguchi y el espejado en el manga

Publicado hace 1 hora por imparsifal a cosasdecomics.wordpress.com

Espejar, invertir o hacer el “flipping” a las páginas no es solo colocar lo que está a la izquierda a la derecha, se modifican direcciones, miradas, se cambian rótulos, sentidos del tráfico, se hace zurdo a un diestro o se cambia el volante de asiento en un coche. Hay viñetas o páginas enteras que no necesiten ser espejadas, pero deberán tener coherencia con el resto del manga. Un personaje no puede ser diestro en la página 8 y zurdo en la siguiente. En esta comparativa vemos, por ejemplo, qué viñetas han sido espejadas y cuáles no.