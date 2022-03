Imelda Marcos: la tiranía y el engaño tras los 3000 zapatos

El documental "Imelda Marcos: El poder en la sombra" repasa la figura de la ex primera dama de Filipinas. La dictadura encarceló a 70.000 personas y asesinó a 3.200, pero la familia intenta reescribir la historia (...) "La percepción es real, la verdad no", dice Imelda Marcos en el documental El poder en la sombra (The Kingmaker), donde la que fuese primera dama de Filipinas entre 1965 y 1986 trata de reescribir la historia interpretando un tierno papel (...) versión paulatinamente desmontada en la película que ya está disponible en RTVE Play