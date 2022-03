Publicado hace 1 hora por ccguy a messynessychic.com

Nuestro lema aquí en Messy Nessy Chic es "No seas un turista", prefiriendo buscar las partes ocultas de la ciudad que no se encuentran en las guías habituales, y no puede haber mejor manera de explorar Viena, que siguiendo los pasos de una de las mejores películas de cine negro de todos los tiempos, El tercer hombre. Así que ponte el sombrero de fieltro, súbele el cuello a tu abrigo de invierno, ponle música a la cítara y acompáñanos a sumergirnos en los bajos fondos, los callejones, los clubes nocturnos y las alcantarillas de la Viena (...)