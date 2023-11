Darse cuenta (Alejandro Doria)

Publicado hace 8 minutos por Beltenebros a cinemaldito.com

Darse cuenta no es otra película de médicos y hospitales que amplía el incontable catálogo existente en este subgénero. No. Hay algo en el espíritu de esta película que no puede dejar indiferente. Sí. Es cierto que esta es una película muy emocionante y conmovedora, aspectos que podrían inducir a pensar al espectador que nos encontramos delante de una de esas historias de inspiración y superación que tanto gustan a los gurús de la motivación y el desempeño. Igualmente Darse cuenta es una película dotada de una sensibilidad a flor de piel que...