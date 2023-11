Publicado hace 1 hora por Boicot_Israel a elmundo.es

El español Dabiz Muñoz ha cumplido los pronósticos y ha conseguido proclamarse por tercer año consecutivo 'mejor cocinero del mundo' dentro de la gala The Best Chef Awards que se ha celebrado en la ciudad de Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, su primera sede fuera de Europa. Además, entre los 10 primeros de la lista se colocaron otros cuatro españoles: Albert Adrià, de Enigma (Barcelona), que terminó segundo, Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), en quinto lugar, Oriol Castro, (Disfrutar), séptimo, y Joan Roca (El Celler de Can Roca)