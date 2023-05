¿Cuántos árboles por persona habría que plantar para evitar el desastre climático?

Publicado hace 1 hora por RaulUrdaci a elespanol.com

"La plantación de árboles se considera una panacea que puede estimular el desarrollo económico, luchar contra el cambio climático, contribuir al hábitat de la fauna silvestre, incluso beneficiar la salud, proteger el agua, etc.", afirma Meredith Martin, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte al New York Times. Pero plantar árboles no es la solución definitiva contra el cambio climático. No se puede plantar árboles en cualquier lugar. Se debe tener en cuenta algunos factores como el clima, el suelo o las especies autóctonas de la zona.