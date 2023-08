Cleopatra Selene, hija de Cleopatra y Marco Antonio

Publicado hace 32 minutos por ccguy a gladiatrixenlaarena.blogspot.com

Posiblemente no habéis oído hablar del reino cliente romano de Mauritania, no debemos confundirlo con el país africano contemporáneo Mauritania. El primero existió durante unos escasos 65 años, desde alrededor del 25 a. C., cuando fue creado por el primer emperador romano Augusto, hasta el 40 d. C., cuando su segundo y último rey fue ejecutado por Calígula. Este territorio incluía el actual Magreb, Túnez, Libia y Marruecos. A diferencia de su contemporáneo, el reino cliente romano de Judea (Israel moderno), cuya historia fue registrada (...)