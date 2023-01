Publicado hace 45 minutos por Deckardio a 39escalones.wordpress.com

«Hacía tiempo que no tenía noticias pero veo que todo marcha normalmente. De ti tengo noticias frecuentes, ya por tus postales, ya por amigos que te han visto y me hablan de ti. Está muy bien que sin dejar de beber, lo hagas aún, como yo, razonablemente. Quien no fuma, ni bebe, en principio, es un cabrón. Y perdona el exabrupto (...) (de la última carta de Luis Buñuel a Paco Rabal)