Caníbales irlandeses en alta mar (ing) podcast

The Custom of the Sea cuenta la historia de un impactante y desgarrador incidente de canibalismo en 1835 a bordo del barco de Limerick, The Francis Spaight, en un viaje de regreso desde Canadá cuando cuatro de los tripulantes fueron devorados por sus propios compañeros de tripulación.