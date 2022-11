‘Calavera Lunar’, de Albert Monteys

Publicado hace 1 hora por Sciborg a comicparatodos.wordpress.com

Uno no espera que lo que se tiene que considerar por fuerza un volumen integral definitivo, y así se está publicitando además, se quede en unas modestas 80 páginas, veinte de ellas inéditas y creadas precisamente para esta edición, pero hay que entender lo que es Calavera Lunar y la habitual forma de trabajar de Albert Monteys para que eso no solo no resulte chocante sino que además entre en el terreno de lo lógico. Bueno, todo lo lógico que pueda ser que un autor decida imaginar las aventuras de un juguete de su niñez...