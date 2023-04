Bienvenidos al ‘haikai’ clásico. Los mismos bigotes muestran / la pareja de la gata / y la pareja del gato (Raizan)

Publicado hace 1 hora por Deckardio a nippon.com

Los mismos bigotes muestran la pareja de la gata y la pareja del gato. Los gatos, que entran en celo en primavera, suelen aparecer hoy en día en los haikus de la mano de términos que señalan dicha estación, como koineko (“gato enamorado”) o neko no koi (“el enamoramiento de los gatos”). Pero en el haikai clásico se usaba también neko no tsuma, graciosa forma de decir “la pareja del gato”. Había dos grafías que parecen hacer referencia al macho y a la hembra, aunque no hay certeza al respecto.