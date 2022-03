Publicado hace 3 años por Rrrspirit a nammu.com

Desde el Paleolítico (2.6 millones de años atrás), el ámbar jugó un rol importante tanto en la vida como en la muerte. Sin embargo, no fue sino hasta mucho tiempo después de su aparición, que las personas realmente supieron que es el ámbar. Y debo aclarar algo muy importante antes de seguir, contrario a lo que se cree, el ámbar NO es una piedra. Sorprendente, ¿verdad? En realidad, el ámbar es resina fósil (pero no de cualquier árbol), translúcida, muy ligera y dura, que arde con facilidad y desprende buen olor.