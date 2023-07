40 años con The Smiths

Publicado hace 31 minutos por zanguangaco a jenesaispop.com

El primero de los especiales de verano de nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO, en estos momentos de vacaciones, está dedicado a los Smiths. No habíamos hablado de ellos hasta ahora porque de alguna manera estábamos esperando a que Morrissey moviera ficha respecto a cualquiera de esos dos discos que ha grabado, pero parece que no va a pasar. La muerte de Andy Rourke nos empuja a hablar, de momento, y durante 1 hora y media sobre la discografía del grupo. Además, en mayo hizo 40 años que se editaba el primer single de la banda, ‘Hand In Glove’.