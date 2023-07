Vía libre a DRACO, el motor nuclear térmico del Pentágono y la NASA

Publicado hace 1 hora por ccguy a danielmarin.naukas.com

La agencia militar estadounidense DARPA se especializa en financiar estudios avanzados que en muchas ocasiones no ven la luz. En el ámbito espacial DARPA ha desarrollado varios proyectos, como por ejemplo el sistema de lanzamiento aéreo totalmente reutilizable XS-1, una iniciativa que nació en 2013 y que no sería cancelada hasta 2020 (y, por cierto, aunque el proyecto no llegó a fabricar ningún vehículo, sí que parece haber influido en los planes chinos de aviones espaciales). La propuesta espacial más interesante de DARPA (...)