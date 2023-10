La trompa de los elefantes, una maravilla de la naturaleza

Publicado hace 1 hora por Dragstat a nationalgeographic.com.es

Si existe la herramienta definitiva en la naturaleza, esa es la trompa de los elefantes. "La usan como una navaja suiza". Ahora un nuevo estudio revela en detalle todas sus funcionalidades. Andrew Schulz, doctorado en ingeniería mecánica de Georgia Tech, es el autor principal de un articulo que bajo el titulo Suction feeding by elephants se publica esta semana en la revista Journal of the Royal Society Interface, y en el que a través de la física buscaba indagar y conocer en profundidad como funciona la extraña probóscide.