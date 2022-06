Publicado hace 1 hora por abnog a eltamiz.com

¡Sí, sigo vivo! A riesgo de que me matéis, simplemente quería avisar de que aunque llevo escribiendo más o menos un mes, no he publicado ni creo que publique nada en un futuro cercano, porque me estoy dedicando al libro de La vida privada de las estrellas.



[...] como empiezo a tener algo de tiempo en mi vida otra vez, y algo más de energía, no me ha parecido una mala manera de meter el pie en el agua y empezar a escribir otra vez.