Publicado hace 43 minutos por CeliaAB a luccalaloca.es

Tradicionalmente ha existido la creencia de que la toxoplasmosis era transmitida a las embarazadas únicamente a través de los gatos. Es más, muchas veces no se conocía la enfermedad en sí, si no que simplemente se creía que embarazadas y gatos no eran compatibles. Ahora vinculan un aumento del riesgo de sufrir esquizofrenia con la convivencia con gato. Veamos que hay de cierto en ello