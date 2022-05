Satélites detectan ondas magnéticas periódicas en el núcleo terrestre

Publicado hace 1 hora por blodhemn a europapress.es

Datos de la misión Swarm de la ESA han revelado un tipo completamente nuevo de onda magnética que barre la parte más externa del núcleo externo de la Tierra cada siete años. Un artículo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, describe cómo un equipo de científicos detectó un nuevo tipo de onda magnética que barre la "superficie" del núcleo externo de la Tierra, donde el núcleo se encuentra con el manto. Esta misteriosa onda oscila cada 7 años y se propaga hacia el oeste a una velocidad de hasta 1.500 km al año.