Los prejuicios raciales en la ciencia y la medicina dañan la salud de las personas, según explica la investigadora biomédica Layal Liverpool. Ahora es periodista científica, y su 1er libro "Systemic: How Racism Is Making Us Ill" examina la brecha de salud entre las personas de grupos étnicos marginados y sus homólogos blancos, y las formas en que podría solucionarse.Los grupos raciales y étnicos marginados en muchos países del mundo están experimentando resultados de salud mucho peores en muchas áreas, pudiendo incluso influir en el diagnóstico