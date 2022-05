Primer intento de captura en el aire de un cohete Electron

Publicado hace 1 hora por ccguy a danielmarin.naukas.com

El 2 de mayo de 2022 la empresa Rocket Lab realizó su primer intento de captura de una primera etapa del cohete Electron en el aire. El lanzamiento de la 26ª misión del Electron, apodada There and Back Again, tuvo lugar a las 22:49 UTC desde la rampa LC-1A de la península de Mahia, en Nueva Zelanda. La misión puso en órbita 34 satélites de pequeño tamaño, aunque la carga principal eran tres satélites experimentales de la empresa estadounidense E-Space, de unos 50 kg cada uno. E-Space quiere desplegar una megaconstelación de (...)