Publicado hace 2 horas por blodhemn a abc.es

Una investigación publicada este lunes en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) muestra, por primera vez, que una especie de gran carnívoro ha tenido que modificar su reproducción en respuesta a un clima cambiante. Las crías de licaón, más conocido como perro salvaje africano, nacen 22 días más tarde de lo que era habitual para evitar las temperaturas insoportables del verano, pero la estrategia no les beneficia y mueren más cachorros.