Los estudios muestran que los animales cambian progresivamente de hábitos al ir envejeciendo. La selección natural no opera con tanta fuerza en la edad avanzada, ya que los animales de esa edad han terminado de reproducirse y criarse y ya no hay mucha aptitud que ganar. Si los animales ancianos se limitan a hacer lo que hacen los de su especie cuando no se sienten bien, su comportamiento cambiante no requeriría una explicación que implicara adaptaciones evolutivas específicas de la vejez.