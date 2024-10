Publicado hace 5 horas por ccguy a danielmarin.naukas.com

Actualmente hay más de 6400 satélites Starlink en órbita baja, de un total de 9900 satélites activos en todas las órbitas. La proporción de satélites de megaconstelaciones no parará de aumentar no solo porque SpaceX va a seguir lanzando Starlinks, sino por las otras megaconstelaciones planeadas (Kuiper, Qianfen/G60, Guowang, etc.). De hecho, este año la megaconstelación china Qianfen ya ha comenzado su despliegue.