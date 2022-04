Publicado hace 2 horas por Lilaq a yorokobu.es

Sufrir FOFO (Fear of Finding Out) o miedo a averiguar la verdad no es bueno. La información es poder, y sin poder, carecemos de control y libertad. El FOFO es ignorancia. No obstante, diversos estudios y enfoques sobre cómo omitir determinados datos sugieren que no solo esta ignorancia nos hace más felices y más operativos, sino que también propicia sociedades más eficientes y armónicas.