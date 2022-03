Encuentran evidencia de domesticación de gansos en China hace 7.000 años [ENG]

Un equipo de investigadores de múltiples instituciones en Japón y China ha encontrado evidencia de la domesticación de gansos en China hace aproximadamente 7000 años. En su artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences , el grupo describe su estudio de los huesos de ganso encontrados en Tianluoshan, un área de excavación en el este de China.