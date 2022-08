Descubren que las arañas saltarinas pueden experimentar sueños vívidos, como los seres humanos

Publicado hace 1 hora por Maddoctor a ngenespanol.com

Además de ser acróbatas innatas, parece ser que las arañas saltarinas pueden soñar. Un estudio publicado recientemente en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) sugiere la posibilidad de que estos arácnidos experimenten imágenes vívidas al dormir, así como lo hacen los mamíferos.