La demencia no es “cosa de la edad”: ni natural ni inevitable cuando envejecemos

Todos los documentos científicos relacionados con la demencia lo llevan décadas destacando con neones verdes: no son “cosas de la edad”. Aunque es el factor de riesgo más conocido, la demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento y, por tanto, las personas mayores no están condenadas naturalmente a desarrollarla. El malentendido se ha colado en el conocimiento popular pero también, y lo que es más grave, entre los profesionales: un 62% de trabajadores de la salud piensan que el deterioro cognitivo severo forma parte del proceso