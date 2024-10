Las culturas innovadoras no son sostenibles en el tiempo

Publicado hace 1 hora por JuliaBongito a enriquedans.com

The New York Times publica un interesantísimo y recomendable artículo, «How Intel got left behind in the AI chip boom«: cómo Intel pasó de ser la compañía tecnológica por antonomasia durante la última década de los ’90 y la primera de este siglo, diseñando todos los chips, incluidos los de Apple, que dieron lugar a la revolución del ordenador personal y de internet, para después a perderse completamente la siguiente revolución.