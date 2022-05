Publicado hace 1 hora por doyou a mcguffineducativo.es

El aprendizaje basado en problemas demanda grandes exigencias en la memoria de trabajo. Esa carga de la memoria funcional no contribuye a la acumulación de conocimiento en la memoria a largo plazo, ya que la memoria funcional está siendo utilizada para buscar soluciones a los problemas y no está disponible para aprender. Los métodos de aprendizaje basados en el constructivismo no tienen la misma eficacia que aquellos basados en la instrucción directa, cuando hablamos (sobre todo) de estudiantes principiantes o novatos.