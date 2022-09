Publicado hace 1 hora por NoEresTuSoyYo a cam.ac.uk

Los consumidores adultos y adolescentes de cannabis no tienen más probabilidades que los no consumidores de carecer de motivación o de no poder disfrutar del placer de la vida, según ha demostrado una nueva investigación, que sugiere que no existe una base científica para el estereotipo que a menudo se presenta en los medios.