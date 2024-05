Cómo te engañan los influencers de salud

Publicado hace 37 minutos por JuliaBongito a vicisitudysordidez.com

Hay otra gente que me preocupa bastante que no suelen ser objeto de escarnio porque su estupidez no es tan obvia y porque muchos no buscáis consejo de salud en internet porque ya sabéis la máxima:



“Sea el síntoma que sea que busques en internet, TIENES CÁNCER”.



Me refiero a los influencermonguers de salud. Porque si buscas en Google "Influencer de salud", por una vez da el resultado correcto: VÍRUSES SOCIALES.