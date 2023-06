Los cohetes NESTS: ¿cómo será el sucesor del Ariane 6?

Publicado hace 29 minutos por ccguy a danielmarin.naukas.com

Todos sabemos que Europa no pasa por su mejor momento en materia de lanzadores espaciales, a los problemas del Vega se suma el retraso en la puesta en servicio del Ariane 6, el que debe ser el vector de bandera del continente. Pero, como es sabido, el Ariane 6 ha sido criticado por alejarse del actual paradigma en materia de lanzadores, que pasa por la reutilización y, a ser posible, el empleo de metano como combustible. Sin embargo, esto no significa que Europa no esté desarrollando las tecnologías de cara a la (...)