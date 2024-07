Publicado hace 18 minutos por dmeijide a edition.cnn.com

Según un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el deshielo polar provocado por el calentamiento global está cambiando la velocidad de rotación de la Tierra y aumentando la duración de cada día, en una tendencia que se acelerará a lo largo de este siglo a medida que los humanos sigan bombeando contaminación que calienta el planeta.



Los cambios son pequeños -una cuestión de milisegundos al día-, pero en nuestro mundo hiperconectado de alta tecnología tienen un impacto importante en los sistemas