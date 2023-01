Publicado hace 58 minutos por senfet a heraldo.es

Una nueva investigación de la Universidad de Washington (Estados Unidos) muestra que los parásitos de los peces cayeron en picado entre 1880 y 2019, un periodo de 140 años en el que el estrecho de Puget, su hábitat y el segundo estuario más grande de Estados Unidos- se calentó considerablemente, según publican sus autores en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.