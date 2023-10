Berberechos con leucemia transmisible: el crucial hallazgo sobre un cáncer contagioso muy extraño

Publicado hace 30 minutos por jctarin a elespanol.com

Un estudio sobre estos moluscos liderado por el Instituto Wellcome Sanger, el centro de investigación CiMUS de la Universidad de Santiago de Compostela y varios colaboradores ha dejado grandes descubrimientos.

En este caso se trata de un cáncer que no repercute directamente al ser humano, si no de varios tipos de esta enfermedad que afectan a los berberechos. Uno de los cánceres más habituales en estos moluscos es la leucemia. No obstante, esta situación no los convierte en un producto que no se pueda consumir o que suponga un peligro.