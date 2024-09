Publicado hace 1 hora por NoEresTuSoyYo a scimex.org

El ojo trasplantado del primer receptor en el mundo de un trasplante completo de rostro y ojo está respondiendo a la luz, aunque el receptor no puede verla. El equipo probó la respuesta de su retina —la "pantalla" sensible a la luz en la parte posterior del ojo— a la luz, encontrando que hay algo de función retiniana. Aunque el paciente no puede ver a través de su nuevo ojo, los expertos dicen que la presión ocular es normal y el flujo sanguíneo es bueno. Afirman que este es el primer trasplante completo de ojo exitoso sin rechazo...