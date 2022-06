Los 30 ⁰C cada vez se alcanzan antes en casi todas las localidades españolas

Publicado hace 1 hora por albertiño12 a aemetblog.es

Ante el episodio inusual de altas temperaturas no faltan voces que se resisten a admitir la realidad del actual cambio climático antropogénico y recuerdan que no es la primera vez que nos enfrentamos al calor extremo como pretexto para minimizar su carácter excepcional. Pero estos precedentes excepcionales no han de ser excusa para negar una realidad evidente: las altas temperaturas están adelantando su llegada. Este comportamiento no es exclusivo de localidades famosas por sus altas temperaturas sino que goza de un carácter casi general.