El Zinemaldia pide que vean la película sobre Josu Ternera a quienes reclaman su retirada de la programación

Publicado hace 28 minutos por Amonamantangorri a efe.com

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha pedido a quienes reclaman la retirada de No me llames Ternera que vean la película. Es un documental dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez sobre el exdirigente etarra Jose Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', que se proyectará este mes en la 71 edición del certamen. Dignidad y Justicia ha pedido que este filme salga de la programación del Festival. Este lunes se sumaban a esa petición más de medio millar de ciudadanos en un manifiesto firmado por políticos, etc.