WordPress ha anunciado que celebrará su evento 'State of the Word 2023' en España, concretamente en Madrid, ciudad que será la anfitriona de este encuentro anual el próximo 11 de diciembre. State of the Word se presenta como una cita anual en la que el cofundador de WordPress, Matt Mullenweg, ofrece un balance del año actual y muestra las últimas novedades tecnológicas de la firma. Asimismo, comparte su visión sobre el futuro de esta plataforma de código abierto.