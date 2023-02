Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

El Range Rover Velar es la joya de la corona del fabricante británico. No es muy accesible, que se diga, dado que nuevo cuesta más de 71.000 euros, eso si se piensa en el de acceso. Sin embargo, este modelo no se ha escapado a los problemas de fiabilidad de Land Rover. No vamos a entrar en si es un fallo endémico o un caso puntual, pero desde luego la atención del concesionario de C. De Salamanca, en Alcobendas, ha llevado a la desesperación a una propietaria que vio cómo su coche rompió el motor a los 99.400 kilómetros.