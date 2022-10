Las turbulencias aumentarán debido al cambio climático (eng)

Publicado hace 24 minutos por Verdaderofalso a edition.cnn.com

Según la NTSB, entre 2009 y 2018, la tripulación de vuelo no tuvo ninguna advertencia en alrededor del 28 % de los accidentes relacionados con la turbulencia. El análisis de Williams predice que la turbulencia del aire libre aumentará significativamente en todo el mundo para el período 2050-2080, en particular a lo largo de las rutas de vuelo más concurridas, y el tipo de turbulencia más fuerte aumentará. Sin embargo, eso no significa que volar sea menos seguro. "Los aviones no van a empezar a caer del cielo”