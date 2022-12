Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a elespanol.com

Según The Washington Post, el comité de acción política del Donald Trump habría pagado 114.000 euros a un bufete que representa a testigos. Si bien no hay impedimento legal en Estados Unidos para que terceros paguen los honorarios legales a los abogados de los participantes en un juicio, se trata de una práctica que podría alentar a los testigos a no cooperar.