Tribunal en Italia falla a favor de los niños que no quieren ver a los abuelos [EN]

El tribunal superior de Italia dictaminó que los niños no tienen la obligación de ver a sus abuelos si no lo desean. El caso de años fue desencadenado por los abuelos y un tío paterno, que interpusieron acciones en el juzgado de menores de Milán, quejándose de que no podían reunirse con los niños “debido a los obstáculos establecidos por los padres”, con los que estaban enredados. en un conflicto familiar. Los padres argumentaron que los niños no apreciaban las reuniones debido a las continuas tensiones familiares.