Torturas tras los goles de Marruecos (opinión)

Publicado hace 53 minutos por jctarin a blogs.publico.es

No, no todo el mundo árabe estaba anoche con Marruecos. Ni siquiera toda África. La razón es simple: el reino de Mohamed VI es una potencia invasora que ha arrasado con el pueblo saharaui, bombardeándolo con napalm y fósforo blanco en el pasado, y torturándolo y asesinándolo en la actualidad, esta misma semana, sin ir más lejos. Cuando los propios jugadores marroquíes cantan en el autobús "el Sáhara es mío, el Aiún son mis ojos, esta tierra me pertenece...", ¿quién con un mínimo de humanidad y decencia puede apoyar a tal equipo?