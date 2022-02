¿Son los impuestos un robo?

Imagina que he fundado una organización de caridad que ayuda a los pobres. Pero no hay suficientes personas que contribuyan voluntariamente a mi caridad, por lo que muchos de esos pobres siguen hambrientos. Decido resolver el problema acercándome a gente acomodada por la calle, apuntándoles con un arma y exigiéndoles que me den su dinero. Canalizo el dinero en mi organización benéfica, y los pobres son, al fin, alimentados y vestidos.