Sin comedor escolar porque las becas del Gobierno de Ayuso no llegan a tiempo

La Consejería de Educación ha cambiado el sistema de las becas y no han llegado con el inicio del curso. En el colegio público Manuel Núñez de Arenas de Entrevías han dado la voz de alarma. Allí 135 niños tendrían derecho a la beca y 83 no se están quedando en el comedor porque sus familias no pueden pagarlo.