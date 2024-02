Publicado hace 2 horas por Sciborg a yorokobu.es

Lo de que todos tenemos un reverso no es algo que se inventara George Lucas en Star Wars. Ya sabes, toda esa mandanga del lado oscuro de la Fuerza que tanto nos gusta. Pero si hemos aprendido a amar a Darth Vader, cómo no vamos a ser capaces de abrazar a nuestro yo tenebroso, ese que se esconde detrás del espejo y que no queremos ni nombrar. De eso, a grandes rasgos, va el método Shadow work, algo que está ganando popularidad en los últimos meses.