El secreto detrás del nuevo pueblo más rico de España: el cerdo

Incrédulos, los habitantes de Riudarenes —un pequeño pueblo al sur de Girona— respondían la semana pasada a preguntas de los reporteros sobre por qué de repente el suyo es el segundo municipio más rico de España. "Yo veo a todo el mundo igual y no sé de dónde ha salido eso", dijo una panadera en el telediario de La 1. "Quizá no me he dado cuenta y tengo ingresado ahí quién sabe cuánto", bromeó otro señor. Según la última estadística de declarantes de IRPF publicada por la Agencia Tributaria, entre 2019 y 2020 la renta bruta media de Riudarenes