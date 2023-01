El "sarao" del Foro de Davos

Publicado hace 1 hora por oidalG a cantabriapress.com

Ya están reunidos algunos de los más poderosos del mundo, en el llamado Foro de Davos, una pequeña localidad suiza enclavada en el corazón de los Alpes y considerada como la ciudad situada a más altitud. Allí desde principio de los años noventa, se reúnen algunos de los más poderosos del mundo, que no más inteligentes y sensatos, como sus habituales recomendaciones demuestran. Estos personajes, no representan a nadie, sólo a si mismo y a sus propios intereses, que en general, no son coincidentes con los de la mayoría de la población mundial.