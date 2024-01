Publicado hace 15 minutos por SrYonkus a elperiodico.com

Los tiempos cambian, y con ellos la imagen de algunos agentes económicos. Así lo constata la última publicación del economista catalán Santiago Niño Becerra en X (antes Twitter), donde ha dejado una breve reflexión acerca de la relación entre el trabajador y la empresa: "Mis padres me decían: 'No cambies de empresa, crece en una empresa, sé leal a una empresa y ellos te serán leales a ti'", me dijo uno de ellos. "Puede que eso fuera cierto en su época, pero hoy en día ya no lo es", cita al portal 'Business Insider'.